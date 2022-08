Lumina: presentata la scrivania con display integrato

La Lumina Desk, come viene chiamata, è una scrivania sit-stand alimentata, con un display che si trova tra il laptop (o monitor) e tastiera e mouse. L’idea, è quella di offrire spazio per aggiungere una vista per il proprio Google Calendar, una vista di stock da Robinhood o un feed di Twitter. Tutte cose che sarebbe bello avere sempre in vista, senza la necessita di acquistare un secondo o un terzo monitor.

Piuttosto che un touchscreen, i dati si potranno controllare da un’app complementare sul desktop e l’intera scrivania è rivestita da uno strato di vetro temperato antiriflesso. L’azienda promette anche una luminosità massima di 1.200 nits e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. C’è un sacco di tecnologia utile in questa scrivania, con due pad di ricarica wireless 20 x 20 Qi sul piano del tavolo, ciascuno in grado di rilasciare una potenza di 100 W. Poi ci sono sei prese CA nascoste con un interruttore integrato e sei porte USB-C, ognuna in grado di fornire fino a 30 W.

Purtroppo, non si potrà mettere le mani su una di queste scrivanie prima del 2023 e la società sta aprendo oggi prenotazioni non pagate per valutare gli interessi futuri.

Non si sa nulla nemmeno sul prezzo, ma potrebbe aggirarsi intorno ai 1000$ secondo dei rumor, ma ogni notizia ulteriore è puramente speculativa.