Le Favolose: trailer del film che aprirà le Giornate degli Autori a Venezia 79

Le favolose è il film scelto per aprire le Notti Veneziane delle Giornate degli Autori al prossimo Festival di Venezia. Prodotto da Stemal Entertainment con Rai Cinema, da Donatella Palermo, sarà in sala il 5-6-7 settembre con Europictures, che oggi rilascia il trailer ufficiale della pellicola.

Tra realtà e finzione, Le favolose di Roberta Torre vede protagoniste sette amiche transgender. Si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Succede, infatti, spesso che in morte le persone transessuali vengano private della loro identità. Quella stessa identità per cui hanno lottato e spesso conosciuto violenza e ottusità da parte di chi la libertà non la pratica e la impedisce anche agli altri.

