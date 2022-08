Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro: impossibile chiedere di più, disponibilità e prezzi per l’Italia

Durante l’evento Galaxy Unpacked c’è anche stato spazio per la nuova generazione di wearable di Samsung. Parliamo ovviamente dei nuovi Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro.

Su entrambi i dispositivi troviamo il sensore BioActive – introdotto con la quarta generazione -, ossia un solo chip per gestire tre sensori distinti: frequenza cardiaca, impedenza bioelettrica e segnale cardiaco elettrico. L’insieme di questi tre sensori consente di monitorare con una buona precisione i valori del battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue, oltre che i livelli di stress, della pressione arteriosa. È anche possibile effettuare un elettrocardiogramma. I due wearable sono equipaggiati anche con un sensore ad infrarossi per misurare la temperatura corporea, oltre che di una funzione che consente di ottenere una stima della Composizione Corporea. Insomma, un pacchetto di funzioni per la salute davvero completo.

I due modelli si distinguono tra di loro per i tipo di case. Il Watch 5 Pro ha una cassa in titanio e un quadrante in vetro zaffiro rinforzato. È l’ideale per chi ha bisogno di uno smartwatch molto resistente, magari perché ama passare molto tempo tra la natura o gli serve durante lo sport.

I Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno disponibili in Italia a partire dal 26 agosto. Il Galaxy Watch5 è disponibile in due misure, 40 e 44 mm, e parte da 299€ per il modello Bluetooth del Watch5, fino ad arrivare ai 349€ del modello con connettività LTE. Per quanto riguarda il Watch 5Pro bisogna salire, rispettivamente, a 499€ e 549€.