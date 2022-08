Crisis on Infinite Earths: DC Films voleva realizzare un progetto

Prima che ci fosse il terremoto alla DC Films era stato messo in cantiere un progetto su Crisis on Infinite Earths.

Sembra che prima che i piani della DC Films cambiassero completamente fosse stato pianificato addirittura un progetto evento su Crisis on Infinite Earths. Non sono stati offerti dei dettagli precisi, ma, considerando che su The CW è stato lanciato alcuni anni fa l’evento televisivo proprio riguardo a questa storia a fumetti, il piano probabilmente era quello di spostare sul grande schermo una tra le storie più significative di sempre in casa DC Comics.

Il progetto su Crisis on Infinite Earths era in sviluppo prima che si arrivasse alle dimissione del presidente di DC Films Walter Hamada, e che si creasse un nuovo piano decennale per i lungometraggio e le serie TV della casa editrice.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha parlato del piano decennale per la DC Films. Ecco le sue parole: