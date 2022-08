WhatsApp: i messaggi si potranno cancellare entro 48 ore dall’invio

WhatsApp rende un pochino più flessibile la funzione che consente di cancellare i messaggi già inviati: oggi gli utenti hanno appena un’ora di tempo dall’invio, ma presto il limite temporale verrà portato a 48 ore.

Certo, siamo ancora lontanissimi dalla filosofia di Telegram: l’app rivale consente di cancellare i messaggi in qualsiasi momento, senza limiti; a dire il vero, Telegram dà perfino la possibilità di cancellare i messaggi dell’interlocutore, in modo da ripulire una chat da possibili scambi compromettenti.

WhatsApp ha annunciato la novità sui suoi canali social. Sembra che il rollout sia già partito, per ricevere la novità gli utenti non devono fare altro che aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile. Per poter cancellare i messaggi anche passata un’ora dal loro invio, è comunque importante che anche il destinatario abbia scaricato l’ultima versione dell’app.

Sebbene WhatsApp sui suoi social sostenga che il nuovo limite temporale sia stato esteso a 48 ore, in realtà WABetaInfo ha trovato le prove di un limite ancora più permissivo: gli utenti dovrebbero avere un totale di 60 ore per decidere se cancellare o meno un messaggio. Insomma, una giornata e mezzo.

Come sempre, per cancellare un messaggio inviato per errore su WhatsApp è sufficiente fare un tap sul messaggio che si vuole eliminare, premere l’icona del ‘cestino delle spazzature’ e, quindi, selezionare l’opzione Elimina per tutti.