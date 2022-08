Serena Williams si ritira dal tennis

Dopo essere divenuta un’icona di questo sport Serena Williams ha dichiarato di essere intenzionata a ritirarsi dal tennis. Gli U.S. Open di New York saranno l’ultimo evento a cui la tennista americana dovrebbe partecipare.

Lo ha dichiarato la stessa Serena Williams durante un’intervista per Vogue.

Non mi è mai piaciuta la parola ritiro-ha dichiarato- non l’ho mai sentita come una parola moderna per me. Penso a questo momento come ad un transizione, ma voglio stare attenta a come la utilizzo, perché vuol significare qualcosa di veramente specifico ed importante per molte persone. Forse la parola migliore da utilizzare, per me, è transizione. Sono qui per dire che mi sto evolvendo rispetto alla mia esperienza col tennis, andando verso altre cose che ritengo importanti. Anni fa ho iniziato a investire dei capitali, e subito dopo ho creato una famiglia, e vorrei farla crescere.