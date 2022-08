Offerte Amazon: Xbox Series S disponibile al prezzo più basso di sempre

Xbox Series S è disponibile ora su Amazon al costo di 259,90 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per la console Microsoft.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare Xbox Series S al prezzo più basso di sempre. La console Microsoft è disponibile infatti al costo di 259,90 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino. Un prezzo decisamente ottimo per una console che normalmente viene venduta a 300 euro.

Xbox Series S è il modello entry level della linea Series di Microsoft: è più piccola, più economica e meno potente rispetto alla Series X, ma permette ugualmente di giocare a tutti i giochi Xbox One, Xbox Series X|S e ad una serie di giochi Xbox 360 e Xbox.

Vi ricordiamo che questa console non dispone di un lettore ottico e ciò significa che non potete usare i giochi su disco. La confezione include un controller Xbox Series, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C. La console è pensata soprattutto per giocare con Xbox Game Pass, servizo che dà accesso a un ampio catalogo di giochi e a EA Play.

