Il pataffio: quattro clip dal film con Lino Musella e Giorgio Tirabassi

01 Distribution ha rilasciato ben quattro clip ufficiali tratte dal film in costume Il pataffio, in arrivo il 18 agosto nelle sale.

09—Ago—2022 / 11:56 AM

Dal 18 agosto arriva nei cinema Il Pataffio, film di Francesco Lagi con protagonisti Lino Musella e Giorgio Tirabassi: un racconto sulla libertà, la fame e il potere, del quale possiamo avere un primo assaggio tramite le quattro clip ufficiali rilasciate da 01 Distribution.

Presentato in Concorso al Locarno Film Festival, il film è scritto e diretto da Francesco Lagi e tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, con le musiche originali di Stefano Bollani. Nel cast troviamo Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato e Daria Deflorian, con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea.

Questa la sinossi:

In un remoto medioevo immaginato, un gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua sposa, arriva in un feudo lontano. Ma quel castello è abitato da villani per niente disposti a farsi governare.

