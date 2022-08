Elden Ring, patch 1.06 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Elden Ring si aggiorna con l’arrivo della patch 1.06 per tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce diverse modifiche e numerose correzioni di bug. Stando alle note pubblicate da Bandai Namco, il team ha apportato diverse modifiche per migliorare le performance del gioco, oltre ad aver introdotto qualche piccola novità.

ELDEN RING patch 1.06 is available now.

Full patch notes can be viewed here: https://t.co/HAcCHykko8

Please apply this patch to continue playing #ELDENRING online. pic.twitter.com/NblBntyh2i

— ELDEN RING (@ELDENRING) August 9, 2022