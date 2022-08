Batora: Lost Haven, l’anteprima del GDR italiano

L’anteprima di Batora: Lost Haven ci porta alla scoperta di una nuova avventura RPG di Stormind Games, pubblicata da Team17 e che vede la protagonista alle prese con un male galattico pronto a distruggere svariati mondi. Il gioco, che pone l’accento sulla parte esplorativa con una telecamera isometrica, ci ha permesso di scoprire l’incipit di questa avventura, capendo le basi dietro, i misteri, ma soprattutto anche il gameplay.

Batora: Lost Haven ci mette nei panni di Avril, una giovane ragazza che si troverà ad acquisire i poteri di due entità che le doneranno abilità particolari, utili per combattere e sistemare la catastrofe. Questa, a tutti gli effetti, ha distrutto una buona parte del mondo, e a quanto pare sembra aver fatto lo stesso anche ad altri pianeti: starà proprio ad Avril, assieme ai suoi vari compagni nel corso del gioco, sistemare questi danni.

Il giusto attacco

Come si tramuta tutto questo in un frenetico action RPG? Semplicemente grazie ai poteri assorbiti da Avril: queste due abilità alquanto differenti permetteranno alla giovane di utilizzare rispettivamente una spada – e relativi attacchi corpo a corpo – e dei dardi magici – e rispettivi attacchi a distanza.

La prima grande regola è che non tutti gli attacchi vanno bene per tutti i nemici: le due forme, contrapposte, di Avril, saranno funzionali contro nemici dello stesso colore, spingendo il giocatore a doverne fare un sapiente uso (premendo un tasto potrete switchare senza problemi). Oltre agli attacchi base, la protagonista potrà far uso di skill particolari, sbloccabili avanzando nel gioco e utilizzando determinate rune, veri e propri equip che potenzieranno Avril.

Tutto sommato, lo stile cartoon e leggero del gioco cela un’anima RPG davvero ben congeniata: la protagonista potrà infatti essere buildata tramite queste rune, a tutti gli effetti generando un sistema capace di personalizzare lo stile di combattimento in base a ciò che volete, così da potervi sbizzarrire e divertirvi nel modo che preferite.

Non possono mancare infine delle prove d’abilità, o meglio degli enigmi, non troppo ispirati per quanto riguarda la difficoltà ma comunque un cambio di ritmo interessante, che nell’avanzare del gioco potrebbe sfociare in vere e proprie sfide divertenti, utili per rendere Batora: Lost Haven un gioco vario e mai noioso. Abbiamo provato questa demo sul PC, e nel farlo abbiamo testato il gameplay sia con il joypad che con mouse e tastiera: il titolo si presta molto meglio con un controller classico, soprattutto considerate le skill che dovrete utilizzare.

L’universo intero

L’intreccio di Batora: Lost Haven è molto interessante: l’idea di celare tutto dietro ad un grande mistero rende la scoperta più intrigante, e porta il giocatore a voler capire cosa si cela dietro questa tremenda catastrofe. Nel corso del gioco Avril potrà inoltre agire come Conquistatore o Difensore, due scelte molto delineate (anche dai colori delle scelte stesse nei dialoghi) che faranno agire Avril con toni più accomodanti o decisi. Per vedere questo sistema di karma all’opera al massimo della forza dovremo sicuramente attendere il gioco finale, visto che delineerà finali diversi, ma per ora sembra abbastanza classico, il che non è un male.

Sebbene la trama del gioco sembri molto interessante, purtroppo il modo in cui viene narrata risulta leggermente approssimativo: siamo sicuri che questo sia dovuto alla build provata, ma l’incipit è leggermente pretestuoso, e la qualità del resto delle scene e del gioco in sé fa da strana contrapposizione.

Per quanto concerne il lato tecnico, il gioco mostra un art design davvero ispirato: ogni personaggio ha il suo stile, e il lavoro fatto dietro la creazione di tali disegni e di tutto il resto ha uno stile ben definito, originale e bello da vedere. Tutto questo si riversa poi sul level design e sugli effetti in-game, entrambi ben fatti (anche se qualche cosa potrebbe essere rivista, come le fiamme che circondano la protagonista durante i combattimenti).

Quella che abbiamo provato a tutti gli effetti è una demo del gioco, che ricordiamo in futuro arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, quindi alcune di queste cose potrebbero sicuramente essere cambiate. Non ci resta che attendere, ma i presupposti per avere una nuova avventura RPG da scoprire, con dettagli intriganti, un gameplay divertente e un art design superlativo sembrano esserci tutti.