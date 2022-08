Altri 365 giorni: trailer del finale della trilogia Netflix

09—Ago—2022 / 9:03 AM

Nel 2020, tra il genuino interesse della sua fascia di pubblico e la curiosità da “guilty pleasure” degli utenti più ricercati, 365 Giorni è stata una piccola hit su Netflix. Quest’anno vede l’uscita dei due capitoli successivi della saga: dopo 365 Giorni: Adesso è ora la volta di Altri 365 Giorni, di cui è appena uscito il trailer ufficiale.

La sinossi della pellicola (in arrivo sulla piattaforma streaming il 19 agosto) è questa:

Con la loro relazione in crisi, Laura e Massimo cercano di superare i problemi di fiducia all’interno della coppia, mentre un ostinato Nacho fa di tutto per separarli.

