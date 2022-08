The Punisher: Rosario Dawson prima annuncia la continuazione della serie TV, e poi smentisce

Rosario Dawson avrebbe parlato durante una convention del proseguimento di The Punisher, per poi smentire tutto.

Rosario Dawson ha fatto sussultare tutti gli appassionati di The Punisher, prima annunciando il proseguimento della serie TV, e poi smentendo il tutto. Le prime parole dell’attrice sono arrivate durante il Chicago Comic & Entertainment Expo, durante un panel in cui ha detto che The Punisher è pronto a tornare.

La stessa Dawson, dopo che queste parole sono rimbalzate sul web, ha scritto su Twitter, dichiarando:

Non ci posso credere! Ottenere informazioni dai fan durante le sessioni di autografi non è un qualcosa di affidabile. Colpa mia. Ero emozionata. Le conferme non funzionano quando ci si fa dire ciò che si vuole sentire.

Queste parole arrivano dopo che è stato annunciato durante il Comic-Con di San Diego che verrà sviluppata una serie TV su Daredevil, dal titolo Born Again. Tutto il catalogo della serie TV Netflix Marvel è stato distribuito su Disney+ lo scorso giugno, e, progressivamente, la Casa di Topolino potrebbe decidere di rilanciare anche altri telefilm con dei nuovi episodi, come lo stesso The Punisher.

Al momento le parole di Rosario Dawson non riescono a dare certezze. Attendiamo ulteriori sviluppi sulle prossime produzioni Marvel ex Netflix su Disney+.