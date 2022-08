Squalo balena: l’onnivoro più grande del mondo

Gli enormi squali balena non si cibano di solo krill, ma anche di alghe. Ecco che il pesce più grande al mondo diventa l’onnivoro più grande al mondo.

08—Ago—2022 / 11:18 AM

I ricercatori hanno attestato che nella dieta del pesce più grande del mondo ci siano vegetali. Ebbene, lo squalo balena si ciba di alghe. L’animale così, oltre a essere il pesce più grande al mondo è anche l’onnivoro più grande del pianeta Terra. Gli animali più grandi sono sempre stati erbivori sulla terraferma, mentre in mare le cose cambiano. Enormi cetacei e pesci filtratori che avevano una dieta carnivora, ora si scopre invece che si cibano di vegetali.

L’enorme squalo balena dal nome scientifico Rhincodon typus è noto per la sua alimentazione a base di krill. Si tratta di piccolissimi gamberetti che il predatore filtra dall’acqua con le sue grosse fauci. Il krill non è sempre reperibile in mare, ecco che gli studiosi hanno indagato oltre su tale alimentazione. Hanno voluto scoprire la vera dieta degli squali balena di Ningaloo Reef, nell’Australia occidentale. È avvenuta la raccolta di vari campioni di fonti di cibo della barriera corallina. Trattasi di piccolo plancton e di alghe più grandi. Si è fatto un confronto di amminoacidi e di acidi grassi con quelli degli squali balena.

Così si è scoperto che i tessuti dello squalo avevano dei composti appartenenti alle alghe. Queste ultime erano del tipo alga bruna, Sargassum, molto comune sul posto. Una specie di alga che si stacca dalla barriera corallina galleggiando in superficie. L’analisi delle feci e la presenza di prede viventi sul quel tipo di alga hanno dato conferma. Tali vegetali, infatti, sono la dieta alimentare dello squalo balena.

Un’altra specie erbivora è lo squalo martello dal berretto. La sua dieta è composta per oltre il 60% di alghe e piante marine. Lo squalo balena però ha una particolarità. È capace di digerire le alghe proprio per il modo in cui si procura il cibo, visto che lo fa nuotando a bocca aperta.