Robot ambulanti più piccoli al mondo

La Northwestern University ha creato un minuscolo robot a forma di granchio. È quasi invisibile, largo solo mezzo millimetro, più piccolo di un chip. Un robot ambulante telecomandato talmente microscopico da essere l’unico al mondo. Si tratta della fase iniziale della ricerca, ma questa tecnologia potrebbe essere utile per creare robot di piccole dimensioni per lavori pratici in posti angusti.

Il piccolo robot-granchio è senza alimentazione idraulica o elettrica, ma è capace di fare varie mosse grazie all’elasticità e alla resilienza del suo corpo. Esso è fatto di un materiale di lega a memoria di forma. Ciò significa che una volta riscaldato si tramuta nella forma ricordata. È un raggio laser a scaldare il robot. I ricercatori hanno usato il laser, non soltanto perché attiva il robot a distanza, ma perché ne sceglie la sua direzione di marcia.

Gli scienziati hanno utilizzato una tecnica particolare per crearne uno così piccolo. Sono state realizzate geometrie piatte e planari dando vita a precursori di strutture dei granchi ambulanti. Poi i precursori sono stati incollati su un substrato di gomma con una leggera tensione. Nel momento in cui la tensione viene rilasciata, si verifica una deformazione controllata che fa scoppiare il granchio in forme 3D. Ecco che si possono ottenere così robot di diverse forme, proprio come quello del granchio.

La robotica è un campo di ricerca entusiasmante e lo sviluppo di robot su micro scala è un argomento divertente per l’esplorazione accademica. Potresti immaginare i micro-robot come agenti per riparare o assemblare piccole strutture o macchinari nell’industria o come assistenti chirurgici per pulire le arterie ostruite, fermare l’emorragia interna o rimuovere tumori cancerosi, il tutto in procedure minimamente invasive.

professor John Rogers, Northwestern University