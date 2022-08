Redfall sarà tra i protagonisti del QuakeCon 2022 con una presentazione di 30 minuti

Redfall sarà tra i protagonisti del QuakeCon 2022 con una corposa presentazione della durata di 30 minuti che illustrerà diversi nuovi dettagli sul gioco. Al momento non sono stati diffuse informazioni riguardanti il contenuto della presentazione, ma considerata la durata dell’evento, possiamo immaginare che lo spazio si concentrerà sull’approfondimento delle caratteristiche dei personaggi e sulle meccaniche di gameplay.

Annunciato lo scorso anno proprio in occasione dell’evento di Microsoft, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, i creatori di Prey e Dishonored. Nel gioco sarà possibile giocare in solitaria impersonando uno qualsiasi degli eroi, oppure creare una squadra da un massimo di quattro giocatori con qualsiasi configurazione di personaggi. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

La presentazione avrà inizio alle ore 19:15 del 18 agosto 2022, subito dopo lo show inaugurale. Il programma del QuakeCon 2022 proseguirà poi con approfondimenti su titoli come The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire Tokyo, Quake e tanti altri titoli.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile nel 2023 su PC (Steam), Cloud, Xbox Series X|S e sul Game Pass dal Day One.