Oppo e OnePlus: stop alle vendite in Germania per una disputa

Oppo e OnePlus hanno smesso di vendere i loro telefoni cellulari in Germania e potrebbero dover affrontare problemi simili anche in altri paesi dell'Unione Europea.

Nel corso degli anni, brevetti e diritti di licenza sono stati al centro di importanti controversie tra aziende tecnologiche. La battaglia Sonos-Google ne è l’esempio perfetto, alcune funzioni degli altoparlanti Nest e Home hanno violato i brevetti di Sonos ed è stato quando quest’ultimo ha citato in giudizio Google per il denaro concesso in licenza, ha rimosso del tutto la relativa funzionalità. Allo stesso modo, Oppo e OnePlus sono stati ora costretti a ritirare i loro telefoni dalla Germania dopo aver perso un ricorso contro una causa per violazione di brevetto da parte di Nokia, il gigante delle reti, e potrebbe accadere in ad altri mercati in seguito.

La disputa sui brevetti tra Nokia e Oppo riguarda la tecnologia 4G e va avanti da diversi anni, all’inizio di luglio, il tribunale distrettuale di Mannheim ha approvato un’ordinanza a favore di Nokia (come spiegato da WinFuture) e ha ordinato alle due parti di raggiungere un accordo, in caso contrario sarebbe stato imposto un divieto di vendita ai telefoni di Oppo.

Entrambe le società apparentemente non sono riuscite a risolvere la questione, portando il tribunale regionale di Monaco a imporre un divieto di vendita sugli smartphone Oppo e OnePlus nel paese dal 5 agosto. Un portavoce di Oppo ha affermato che il problema deriva da un accordo di licenza incrociata 4G con Nokia, con il gigante finlandese che cercava una tassa di rinnovo irragionevolmente alta e si rivolgeva in tribunale un giorno dopo la scadenza dell’accordo.

Oppo ha rimosso tutte le menzioni dei suoi smartphone e degli elenchi di prodotti associati dal suo sito Web tedesco, e ha rilasciato una dichiarazione, tuttavia, confermando che gli utenti Oppo esistenti possono continuare a utilizzare i propri dispositivi senza problemi.