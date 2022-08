Olivia Newton-John: morta la protagonista di Grease

All’età di 73 anni si è spenta Olivia Newton-John, la star protagonista di Grease che ha recitato al fianco di John Travolta, occupando il ruolo di Sandy. L’attrice lottava contro un cancro al seno da molti anni.

A dare l’annuncio è stato il marito dell’attrice, che ha dichiarato:

Olivia se n’è andata questa mattina, mentre riposava nel suo ranch in California. Se n’è andata circondata da amici e parenti. Chiediamo il rispetto della privacy in questo momento di dolore. Olivia è stata un simbolo di forza e coraggio, per come ha gestito la sua battaglia contro il cancro. Il suo esempio di salute, e ciò che ha fatto con le piante curative, verrà ancora portato avanti grazie alla sua fondazione.