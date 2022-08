Offerte Amazon: Smart Wall Light disponibile in forte sconto

Grazie alle offerte di Amazon, è possibile acquistare lo Smart Wall Light di Govee a un prezzo nettamente scontato, considerando che si parla di una riduzione del prezzo piuttosto evidente, la quale è di sicuro da prendere al volo prima che la stessa si esaurisca.

Il link che trovate in testa all’articolo vi permetterà di accedere alla pagina ufficiale del prodotto su Amazon, la quale permette di fruire dell’offerta a tempo limitato fino a che questa risulta ancora disponibile.

Si parla nello specifico di un prezzo di solamente 79,99€, per il prodotto in questione, grazie a uno sconto del 20% che viene applicato per tutti gli utenti, mentre non manca la possibilità di fruire in ogni caso della spedizione gratuita che viene garantita da Amazon, come anche di quella veloce per tutti gli abbonati alla piattaforma di Prime.

Abbiamo a che fare nello specifico con un prodotto per l’illuminazione davvero interessante, il quale, oltre ad avere una propria applicazione personale utile al fine di regolare le impostazioni presenti, fornisce il supporto anche agli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, con la confezione che include un totale di 6 pezzi e 1 angolo.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.