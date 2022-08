Superman: la serie animata di Cartoon Network è ancora in sviluppo, e uscirà nel 2023

La serie animata My Adventures With Superman è ancora in sviluppo per Cartoon Network e uscirà nel 2023.

Nonostante Warner Bros. Discovery abbia già cancellato diversi progetti DC che dovevano essere distribuiti su HBO Max, sembra che queste decisioni non riguardino la serie animata su Superman in produzione per Cartoon Network, dal titolo My Adventures With Superman.

Lo ha confermato durante una conversazione su Reddit la produttrice dello show Josie Campbell, che ha confermato come My Adventures With Superman uscirà nel 2023 su Cartoon Network. Ecco le sue parole:

Nel 2021 la DC ha portato me ed altri sceneggiatori dell’animazione televisiva a parlare con loro, per realizzare nuove storie. Io ho mandato loro il soggetto di Teen Lantern/Mogo che poi è diventato una parte del fumetto Future State: Green Lantern. La DC ha apprezzato molto quel lavoro, e mi ha richiamata per lavorare al fianco di Mary. Ed io sono impazzita dalla gioia. E comunque My Adventures With Superman è ancora pianificato per uscire l’anno prossimo. Tenetevi pronti.

Nella serie vedremo un giovane Clark da poco arrivato a Metropolis, con Lois che sta testando le sue capacità da giornalista investigativa, e che si accompagna al fotografo Jimmy Olsen portandolo sotto la sua ala. Da qui partirà il percorso che porterà Lois e Clark ad innamorarsi.

Nella serie animata ci saranno il protagonista di The Boys, Jack Quaid, che presterà la sua voce per Clark Kent/Superman, e Alice Lee che darà il suo contributo doppiando il personaggio di Lois Lane.