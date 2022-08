Motorola Razr 2022 e X30 Pro: confermata la data di lancio

Il Motorola Razr 2022 e lo smartphone X30 Pro stanno per arrivare, con i dispositivi che verranno lanciati nella giornata dell'11 agosto come confermato.

Dopo che i Motorola Razr 2022 e gli X30 Pro non sono stati lanciati come anticipato la scorsa settimana, la compagnia ha avuto modo di annunciare delle nuove date per gli smartphone in questione, con la possibilità fino alla giornata del 10 agosto 2022 di procedere con il pre-order e con l’11 agosto che sarà finalmente la data in cui i device verranno presentati.

Bisognerà attendere solamente fino alle 08:00 della mattina dell’11 agosto al fine di poter scoprire maggiori dettagli in merito ai dispositivi in questione, con il post di Weibo della compagnia che finalmente non lascia alcun tipo di dubbio in merito al nuovo evento.

Si parla per il Razr di uno schermo da 6,7 pollici con refresh rate di 144 Hz e con uno schermo esterno da 2,7, con all’interno il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 che verrà inserito, e con il comparto fotocamere formato da un setup di 50 MP + 13 MP con invece 32 MP per quel che concerne i selfie. Si parla poi di una batteria da 3.500mAh.

Per quel che riguarda gli X30 Pro si parla invece di un sensore da 200 MP Samsung HP1, assieme a un 50 MP ultrawide e un 12 MP telephoto, e non resta che attendere ulteriori dettagli sul tutto.