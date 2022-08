Lars von Trier ha il morbo di Parkinson

La casa di distribuzione Zentropa ha annunciato che Lars von Trier ha avuto diagnosticato il morbo di Parkinson. Nell’annuncio è stato specificato che il regista, nonostante, la notizia “è di buon umore ed è stato già sottoposto a delle cure per i suoi sintomi. Lars Von Trier continuerà a lavorare sulla terza e ultima stagione di The Kingdom”.

La Zentropa ha anche annunciato che Lars von Trier prenderà parte a degli eventi di promozione della serie TV. Ricordiamo che The Kingdom Exodus sarà proiettato in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno.

La serie è stata avviata nel 1994. Al centro ci sono gli eventi che accadono all’interno di un ospedale di Copenhagen. Il racconto prende il via in un ospedale della Danimarca, chiamato Il Regno, dove viene ricoverata una medium. Il pianto di una bambina proveniente dall’ascensore sarà il punto di partenza per una storia che riguarda inquietanti vicende del passato.

Lo show doveva essere composto da tre stagioni totali, ma l’ultima non era stata mai realizzata fino ad ora perché i protagonisti Ernst-Hugo Järegård e Kirsten Rolffes sono morti.

