Incubi ricorrenti: disturbo da stress

Dall’Università di Düsseldorf un recente studio ha analizzato pazienti sofferenti d’ansia. Così si sono scoperti i vari temi che si ripetono nei sogni delle persone che hanno disturbi d’ansia. Ecco i tre temi ricorrenti: sogni emotivamente più intensi, un maggior numero di immagini ad alta velocità e sognare un/una ex partner.

L’intento dello studio è analizzare le peculiarità sui sogni delle persone con disturbi d’ansia in raffronto a quelle di persone sane. I partecipanti allo studio sono stati suddivisi in due gruppi: 38 persone con disturbi clinici d’ansia e 38 sane. In tutto sono stati controllati sogni individuali, questionari, diari onirici. I ricercatori hanno constatato che alcuni argomenti dei sogni erano ricorrenti fra le persone con disturbi d’ansia.

Ecco gli incubi: sognare un ex partner, di essere inseguiti, attaccati fisicamente, restare bloccati dalla paura oppure la morte di persone care. Dall’altra anche sentimenti negativi come rabbia, ansia, tristezza e paura. Insomma, per chi soffre d’ansia, l’incubo continua anche nei sogni. Lo stress e l’ansia sono disturbatori del sonno e possono presentarsi nella fase REM con incubi ricorrenti. Inoltre, il contenuto dei sogni delle persone ansiose è molto diverso da quello delle persone sane.

Il nostro cervello continua a lavorare anche di notte. Il sonno occupa un terzo della vita e i sogni il 25% del riposo. Se dedichiamo un dodicesimo della nostra vita a sognare, allora i sogni diventano importanti per l’equilibrio psicologico. I sogni si nutrono delle nostre sensazioni e delle nostre esperienze personali. Ecco che chi soffre d’ansia patologica ha un rapporto contrastato con il sonno e può soffrire di incubi soventi. L’interpretazione di tali incubi serve a recuperare il benessere psicologico perso.