Gamescom 2022: Future Games Show annunciato con data e orario

Gamesradar ha annunciato che un nuovo Future Games Show si terrà in occasione della Gamescom di Colonia. L’evento si svolgerà il 24 agosto alle 20:00 ora italiana ad un giorno di distanza dall’Opening Night Live di Geoff Keighley.

Questa nuova edizione del Future Games Show, realizzata in collaborazione con Mana Interactive, presenterà 50 giochi, incluse produzioni di Team 17, 505 Games, Prime Matter e Ravenscourt e con tantissime novità sui titoli in uscita, trailer, interviste ed approfondimenti.

Al momento l’unico titolo confermato tra i protagonisti dell’evento è The Dark Picture Anthology: The Devil in Me, quarto ed ultimo capitolo dell’antologia horror di Supermassive Games. The Devil in Me è il capitolo finale della cosiddetta “prima stagione” della serie di cui fa parte insieme a Man of Madan (2029), Little Hope (2020) e House of Ashes (2021). Probabilmente durante l’evento assisteremo ad un nuovo trailer di gameplay del gioco che potrebbe concludersi a questo punto con l’annuncio della data d’uscita.

Vi ricordiamo che la Gamescom si terrà dal 24 al 28 agosto 2022. Nelle ultime settimane Ubisoft e 505 Games hanno annunciato la loro presenza alla kermesse di Colonia, promettendo l’arrivo di ulteriori novità nei prossimi giorni sui titoli che verranno mostrati.