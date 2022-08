Call of Duty Modern Warfare 2: date della Beta annunciate

Activision e Infinity Ward hanno annunciato ufficialmente le date della beta di Call of Duty Modern Warfare 2. La Beta sarà accessibile a tutti, con un accesso anticipato dedicato ai giocatori PlayStation nel weekend 18-20 settembre. Ecco le date nel dettaglio:

16-17 settembre (Early Access – solo PlayStation)

18-20 settembre (Open Beta – solo PlayStation)

22-23 settembre (Early Access – Xbox, PC, PlayStation)

24-26 settembre (Open Beta – Tutte le piattaforme)

Come potete vedere, il primo weekend Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è in programma dal 18 al 20 settembre tramite una Open Beta esclusiva per PlayStation. L’accesso anticipato per i preordini PlayStation invece è previsto il 16 e 17 settembre. Il 22 e il 23 settembre, invece, si terrà l’accesso anticipato su Xbox e PC oltre all’Open Beta su console PlayStation. Infine, dal 24 al 26 settembre l’Open Beta sarà accessibile a tutti.

Oltre alla conferma delle date per la beta, Infinity Ward e Activision hanno annunciato anche l’arrivo del nuovo evento Call of Duty: What’s Next? in programma per il 15 settembre e presentato la nuova mappa Marina Bay Grand Prix, che introduce i combattimenti di Call of Duty all’interno di una pista di Formula Uno.