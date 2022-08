She-Hulk: Attorney at Law, nuovo spot con footage inedito e un tweet “misterioso”…

Nuovo spot e un singolare tweet di presentazione personaggi per She-Hulk: Attorney at Law, la serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ il 18 agosto.

Il nuovo spot dedicato a She-Hulk: Attorney at Law ci presenta tutti i personaggi principali della nuova serie Marvel (a meno di ulteriori sorprese): oltre alla protagonista Jennifer Walters abbiamo Hulk/Bruce Banner, Emil Blonsky / Abominio, Titania, Nikki Ramos, Wong (oramai quasi onnipresente) e anche il non più segreto Matt Murdock / Daredevil. Insieme allo spot vi presentiamo anche un singolare tweet dell’account ufficiale Twitter della serie, che afferma come la serie sia piena di “sorprese”.

Difatti, cliccando sulle quattro foto che compongono il logotitolo del serial, appaiono nuove (doppie) immagini ufficiali – prese dallo spot – di alcuni di questi personaggi: Hulk, Emil Blonsky / Abominio, Wong e Daredevil… e un’auto? Daredevil, difatti, nello spot appare dopo che She-Hulk stoppa l’auto sportiva verde che sembra volerla investire. Suona però un po’ strano -per non dire impossibile- che Matt Murdock guidi un’auto, non vi pare? Calcolando anche che non è il genere di auto che potrebbe permettersi. Chi c’è al volante di quell’auto?

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

