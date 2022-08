The Sandman: Rotten Tomatoes promuove la serie TV

L'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha approvato la serie TV The Sandman, sia con il giudizio della critica che del pubblico.

Da ieri, 5 agosto, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV The Sandman, e da poco è stato anche diffuso il certificato “fresh” di Rotten Tomatoes che approva il telefilm. Si tratta di un’approvazione che viene sia da parte del pubblico (che ha riservato l’88% di critiche positive), che della critica (che ha assegnato l’85%).

Il giudizio complessivo della serie TV è il seguente:

Anche se ci sono delle sorprese per gli appassionati rispetto al materiale originale, The Sandman riesce a trasporre in maniera soddisfacente un presunto irrappresentabile classico.

Tra i critici che si sono espressi su Rotten Tomatoes troviamo Liz Shannon Miller di Consequence, che ha scritto:

Questo adattamento di Netflix riesce in maniera straordinaria a trasporre The Sandman sullo schermo. Questa sarà sempre una strana storia.

Positivo anche il parere di David Sims di The Atlantic, che ha commentato:

Questo show riesce a intrattenere in maniera forte, e funziona come introduzione al modo di scrivere di Neil Gaiman.

Mentre Karama Horne di The Wrap ha riportato:

The Sandman è un’affascinante serie thriller horror che ha il potenziale per diventare qualcosa di grande.

Tra i giudizi negativi segnaliamo quello di Nick Schager di The Daily Beast, che si è soffermato sul personaggio di Tom Sturridge, dichiarando che “è vergognoso che sia così monotono”. Infine citiamo le parole di Ben Travers di indieWire che ha commentato: