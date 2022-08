Intel sarebbe vicina a chiudere l’accordo da 5 miliardi di dollari con l’Italia

L'accordo fra Intel e l'Italia sarebbe vicino alla chiusura, come spiegato dalle pagine di Reuters, sembra che non servirà aspettare ancora molto tempo.

Come riportato sulle pagine di Reuters, il tanto chiacchierato accordo fra Intel e l’Italia per la produzione nel nostro paese sembra particolarmente vicino a venire completato. A quanto pare il nostro paese fa parte di un grosso piano di investimenti per quel che riguarda l’Europa, il quale prevedrebbe un totale di 88 milioni di fondi stanziati.

Delle fonti hanno approfondito che il governo di Mario Draghi era al lavoro per completare il tutto prima della fine di agosto, con Roma che dovrebbe garantire il 40% dell’investimento di Intel per l’Italia, pronto a partire da 5 miliardi di dollari e ad aumentare nel corso del tempo.

Sia l’ufficio di Draghi che Intel non hanno approfondito la questione, ma abbiamo a che fare con un report di Reuters, sempre pronto ad anticipare vari fatti con precisione prima che le conferme ufficiali si facciano vedere.

Non resta che attendere ancora al fine di scoprire i dati esatti di come il tutto dovrebbe evolversi, sia al fine di scoprire con quali tempi Intel dovrebbe investire nell’Italia, e sia quali saranno i volumi di produzione che dovrebbero di sicuro dare una grossa scossa al nostro paese grazie al noto produttore.