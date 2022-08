Twitter: enorme revisione di Twitter Spaces in arrivo?

Presto Spaces, la classica funzione di chat room audio di Twitter, potrebbe cambiare per sempre e non essere più come è apparsa fino ad ora per tutti gli utenti.

Come riportato per la prima volta da TechCrunch e successivamente confermato dallo stesso Twitter al sito, i social media stanno lavorando a una nuova versione completamente rinnovata di Spaces con nuove funzionalità. Sfortunatamente, Twitter non ha fornito alcuna informazione ufficiale sull’aspetto futuro di Spaces, ma una società di intelligence chiamata Watchful è riuscita a fare alcuni primi screenshot del nuovo design.

Tuttavia, dobbiamo notare qui che Twitter ha sottolineato a TechCrunch che queste immagini provengono da una fase molto precoce del nuovo look e sono “imprecise e obsolete”, tuttavia, potremmo ancora essere in grado di farci un’idea di come potrebbero essere i nuovi Spaces.

Dalle immagini di Watchful, possiamo vedere che le sale audio saranno probabilmente organizzate per argomento, come Musica e Sport, inoltre possiamo vedere che sono rappresentati da carte colorate e artwork realizzati per i programmi, e sembra che Spaces potrebbe anche ricevere una nuova funzione chiamata “Il tuo digest quotidiano”, che probabilmente mostrerà nuovi episodi dei programmi seguiti.

Twitter ha introdotto Spaces nel novembre 2020, nel tentativo di competere con Clubhouse, la cui popolarità era appena salita alle stelle. All’inizio sembravano promettenti, ma ora sembra che gli spazi e le sale audio nel loro insieme stiano lentamente morendo e questo è probabilmente il motivo per cui Twitter ha deciso di rinnovare completamente Spaces, per cercare di riaccendere l’interesse di cui godevano un tempo le sue sale audio.