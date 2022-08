Tartarughe Ninja: Caos Mutante è il titolo del prossimo film cinematografico delle Turtles

Paramount Pictures ha svelato il logotitolo del prossimo film cinematografico delle Turtles, Tartarughe Ninja: Caos Mutante, in arrivo il prossimo anno.

05—Ago—2022 / 11:38 AM

Mentre oggi arriva su Netflix il nuovo film animato Il destino delle Tartarughe Ninja, Paramount rilascia il logotitolo ufficiale della prossima pellicola cinematografica del franchise, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, che in Italia si intitolerà Tartarughe Ninja: Caos Mutante e arriverà nelle sale l’anno prossimo.

Si tratta di un nuovo inizio per il franchise, Diretto da Jeff Rowe insieme a Kyler Spears e prodotto da Seth Rogen (mente creativa dietro al progetto), Evan Goldberg e James Weaver. Il film sarà in CGI e si allontanerà dai precedenti exploit di Bay, andando a ricordare maggiormente le versioni anni ’90, almeno a giudicare dallo stile del titolo, decisamente diverso anche dalle recenti versioni per la tv di Nickelodeon.

