Tartarughe Ninja: Caos Mutante – Il nuovo poster del film

Online è stato pubblicato un nuovo poster per lanciare l’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Nell’immagine è stata inserita anche una nuova data di distribuzione valida per gli Stati Uniti, che è quella del 2 agosto. Mentre in Italia il lungometraggio sarà disponibile dal 31 agosto.

Ecco il poster.

Ricordiamo che il progetto è curato da Seth Rogen, mentre alla regia è stato chiamato Jeff Rowe. Quest’ultimo ha parlato di Tartarughe Ninja: Caos Mutante come di una produzione capace di rinfrescare la visione dei personaggi che conosciamo, per un film che è stato descritto come un mix tra Stand by Me e Lady Bird.

Sinossi:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.