Moto X30 Pro e Razr 2022: le vendite potrebbero iniziare presto

Mentre stiamo ancora aspettando una nuova data di lancio, la pagina di pre-prenotazione per Moto X30 Pro e Razr 2022 ha lasciato intendere che i due telefoni potrebbero essere messi in vendita l’11 agosto.

Motorola deve ancora annunciare le nuove date per il lancio dei prossimi Moto X30 Pro e Razr 2022, tuttavia i telefoni sono già pronti per il preordine su Jingdong e la scadenza per lo stesso è prevista per le 19:59 dell’11 agosto (come spiegato da IThome). Ciò suggerisce che entrambi gli smartphone Moto potrebbero essere in vendita l’11 agosto.

Inoltre, il dirigente Motorola Chen Jin ha condiviso un’immagine del Moto Razr 2022, mostrando il display esterno del pieghevole, ed è interessante notare che anche l’ora mostrata sull’orologio sullo schermo esterno era alle 14:00 dell’11 agosto, e questo poterebbe a pensare che si possa trattare di un easter egg, ma per ora nulla è certo e non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Moto Razr 2022 sarà dotato del SoC di punta Snapdragon 8+ Gen 1, probabilmente avrà una fotocamera principale da 50 megapixel accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel sul retro e una fotocamera da 32 megapixel sulla parte anteriore. Il pieghevole potrebbe avere uno schermo interno da 6,7 ​​pollici che supporta la risoluzione FHD+ e un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con uno schermo esterno di 3 pollici.