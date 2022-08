HBO Max verrà accorpato a Discovery+: incognita sul prezzo e sulla disponibilità in Europa

Warner Bros Discovery ha annunciato che HBO Max verrà presto fuso assieme a Discovery+. La notizia era attesa da diverso tempo, soprattutto dopo che il gruppo aveva deciso di uccidere il servizio in streaming CNN+ a meno di un mese dal suo debutto, sempre con l’idea di assorbire parte dei suoi contenuti all’interno del catalogo di Discovery+.

Almeno negli USA, HBO Max ha un ricco catalogo con tutti i film e le serie TV dei brand HBO e Warner. Nel 2021 Warner Bros Discovery aveva deciso di rendere disponibili tutti i suoi film di punta su HBO Max in contemporanea con la release nelle sale cinematografiche.

HBO Max nel 2022 doveva fare il suo debutto in molti paesi europei. Esclusa l’Italia, dove peraltro molti dei diritti sulle serie e sui film della HBO sono ancora vincolati da un accordo con Sky. Non è chiaro se e in che modo questa notizia avrà un impatto sull’espansione in Europa del servizio.

Recentemente HBO Max ha fatto parlare di sé, dopo l’inaudita decisione di cestinare completamente Batgirl, un film della DC con un budget da 90 milioni di dollari che era già stato girato completamente e che aveva ormai raggiunto la fase di post-produzione.

La nuova piattaforma che accorperà l’offerta della HBO con quella di Discovery nascerà durante l’estate del 2023. Non è chiaro quanto costerà, ma è probabile che la società decida di sdoppiare l’offerta, lanciando anche una versione economica del servizio supportata dalle pubblicità.