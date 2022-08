Galaxy A23 5G svelato: tutti i dettagli del nuovo smartphone di fascia medio-bassa

Mentre Samsung si sta preparando per il suo prossimo importante annuncio, si parla dei piani dell’azienda prima del lancio dei suoi grandi hit di mercato, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Sebbene i margini di profitto siano molto più piccoli per gli smartphone economici rispetto ai flagship, le serie Galaxy A e M rimangono una parte importante del business mobile dell’azienda e uno dei telefoni della serie Galaxy A più attesi.

Il Galaxy A23 5G è stato annunciato nella giornata di oggi, con varie conferme. Si parla di un telefono che si presenta con display Infinity-V da 6,6 pollici e risoluzione Full HD+, seppur non ci siano conferme in merito al SoC.

Non manca il supporto al 5G e un comparto fotocamere formato da una 8 MP nella parte frontale e un setup sul retro di 50 MP + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) + 2 MP (di profondità), con una batteria da 5.000mAh.

Non sappiamo quando questo avrà modo di arrivare in Europa, e per il momento non ci sono dettagli in merito ai prezzi e alle configurazioni dei dispositivi. Quello che sappiamo è che facile immaginare che si parlerà di un telefoni di fascia medio bassa dal prezzo di circa 300€ per le versioni iniziali.