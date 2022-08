Amazon ha acquistato iRobot, la società che produce i Roomba

Amazon ha acquistato iRobot, la società che produce i famosi e acclamati robot per la casa Roomba. Il costo dell'operazione? Non meno di 1,7 miliardi di dollari.

Amazon ha acquistato iRobot, la società che produce i famosi e acclamati robot per la casa Roomba. L’azienda ha annunciato di voler completare l’acquisizione il prima possibile. L’operazione prevede una compensazione per i soci fissata a 61 dollari per azione, con un costo complessivo di 1,7 miliardi di dollari.

L’azienda ha specificato che non sono previsti importanti cambi nel management di iRobot. L’attuale CEO, Colin Angle, rimarrà al suo posto. “iRobot ha dimostrato con successo nel corso degli anni di sapere reinventare il modo in cui le persone puliscono le loro case, grazie a soluzioni pratiche ed intelligenti”, si legge nel comunicato di Amazon. “I clienti amano i prodotti dell’iRobot, non vediamo l’ora di lavorare assieme a loro per creare nuovi dispositivi progettati per rendere la vita delle persone più semplice e appagante”.

Inutile sottolineare come questo accordo possa spalancare la porta a tutta una serie di interessanti integrazioni trai prodotti e gli ecosistemi delle due aziende. Non ci stupirebbe se un domani i prodotti della iRobot, inclusi i Roomba, fossero in grado di comunicare attivamente con Alexa, l’assistente vocale di Alexa.

Non ci stupirebbe nemmeno se Amazon decidesse di utilizzare il know-how della iRobot per potenziare i suoi prossimi prodotti. Uno su tutti? La linea di robottini Astro.