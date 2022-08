YouTube introduce lo zoom sui video: ma solo da smartphone e solo per gli abbonati

YouTube sta testando una nuova funzione: lo zoom sui video. Per provare la nuova feature bisogna essere abbonati a YouTube Premium.

YouTube sta testando una nuova funzione: lo zoom sui video. Al momento la funzione può essere provata esclusivamente dagli abbonati a YouTube Premium, che trai vari perk offre ai suoi iscritti l’accesso ad alcuni servizi sperimentali. La fase di testing durerà fino al 1 settembre, poi YouTube deciderà se rendere disponibile lo zoom per tutti gli utenti.

Da smartphone, gli utenti potranno utilizzare la gesture a due dita per allargare l’immagine in alcune parti specifiche dei video. Al momento la funzione è disponibile esclusivamente su smartphone e tablet. Non sembra che YouTube sia interessato a portarla anche su PC.

Una volta attivato lo zoom, l’utente è libero di muovere a piacere l’immagine, in modo da evidenziare il dettaglio a cui è interessato. YouTube utilizzerà questa fase di testing per raccogliere i feedback della community di utenti abbonati a YouTube Premium.

A settembre, finito il periodo di prova, verosimilmente la funzione verrà disattivata. Al momento non sappiamo quanto tempo dovrà passare tra il termine del testing e il debutto ufficiale dello zoom.

Recentemente YouTube ha anche introdotto un nuovo strumento che facilità la creazione di uno Shorts partendo da un video più lungo. Ve ne abbiamo parlato qui.