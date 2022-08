Samsung Galazy Z Flip 4, Z Fold 4 e Galaxy Watch 5: aumenti di prezzo in vista?

Come annunciato ormai da tempo, Samsung annuncerà nel corso della giornata del 10 agosto 2022 con un nuovo evento Unpacked gli smartphone che dovrebbero prendere il nome di Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, o in ogni caso i prossimi telefoni pieghevoli che continueranno il dominio del colosso nel settore in questione.

Mentre non ci sono ancora dettagli sulla questione, un leak ha anticipato il fatto che in Europa potremmo vedere i prezzi dei nuovi gioiellini aumentare rispetto a quanto visto lo scorso anno. Stando a quanto anticipato da OnLeaks, la variante base dei Z Fold 4 da 256 GB di memoria dovrebbe costare 1.799€, mentre quella da 512 GB ben 1.919€.

Per quel che riguarda i Z Flip 4 si parla invece di 1.1109€ per la variante da 128 GB e di 1.169€ per quella da 256 GB. Si passa poi ai Galaxy Watch 5 da 40mm, che dovrebbero costare 299€ nella versione base e 349€ per quella 4G. La cassa da 4mm porterebbe i prezzi a 329€ e 379€, mentre i Pro dovrebbero costare 469€ nella versione base e 499€ in quella 4G.

Non resta ovviamente che attendere novità ufficiali in tal senso, con la compagnia che di sicuro nel corso della sua nuova presentazione approfondirà il tutto.