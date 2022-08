Ma quale Nothing Phone (1) Lite! Carl Pei smentisce i rumor su un secondo smartphone

In questi giorni sul web si è parlato con insistenza di un possibile secondo smartphone della Nothing. A quanto pare si tratta di una bufala.

Carl Pei smentisce i rumor: ma quale Nothing Phone (1) Lite! Non uscirà mai. Ma del resto, avrebbe davvero avuto senso?

In questi giorni sul web si è parlato con insistenza di un possibile secondo smartphone della Nothing. Sono passate solamente poche settimane dal lancio del Nothing Phone (1), eppure la macchina dei rumor e delle speculazioni si era già messa in moto.

Secondo alcuni tipster, Nothing sarebbe stata a lavoro su una versione ancora più accessibile dello smartphone. Il Nothing Phone (1) Lite, uno smartphone di fascia medio-bassa. Tra le poche rinunce, il dispositivo avrebbe fatto a meno del caratteristico sistema di illuminazione a LED montato sulla scocca posteriore. Non una rinuncia da poco, considerato che si tratta del marchio di fabbrica del Nothing Phone (1).

Per il resto, le caratteristiche dello smartphone sarebbero rimaste pressoché invariate: stesso processore, RAM e una batteria leggermente più capiente grazie allo spazio che sarebbe stato lasciato libero dall’assenza dei LED. Tutto questo per un taglio di prezzo di forse 100€.

Se vi sembra inverosimile, beh, avete ragione. Non avrebbe molto senso lanciare un secondo smartphone praticamente perfettamente sovrapponibile al Nothing Phone (1) originale. In queste ore sia Carl Pei che un portavoce della Nothing hanno smentito categoricamente questi rumor. Per il momento l’azienda non sta lavorando a nessuno smartphone ‘Lite’.