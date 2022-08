Suzume no Tojimari: nuove foto e dettagli dal film di Makoto Shinkai

Le nuove foto di Suzume no Tojimari, il prossimo lungometraggio animato firmato dal regista nipponico Makoto Shinkai, ci mostrano i tre co-protagonisti della pellicola: Sota Munakata, Daijin e… una sedia.

La storia del film vede al suo centro la diciassettenne Suzume, che dopo un misterioso incontro trova una assurda porta in mezzo a delle rovine, che una volta aperta porterà a una serie di cataclismi per tutto il Giappone, che dovrà scongiurare.

Il primo dei personaggi presentati dalle nuove foto è Sota Munakata, affascinante ragazzo dal destino simile a quello di Suzume. Abbiamo poi Daijin, misterioso gatto bianco senziente che sa più di quel che sembra. Infine, la buffa sedia con una gamba rotta che Suzume reca con sé.

Shinkai – noto per la delicatezza delle sue storie, ricche di elementi fantastici calati in contesti iperrealistici – afferma che si tratta di un film sulla “chiusura delle porte” (intese come situazioni in sospeso), un road movie e… un’occasione per tornare nelle sale cinematografiche. L’appuntamento è per l’11 novembre, nei cinema giapponesi. Non è stata ancora annunciata una distribuzione nel nostro paese, che appare tuttavia scontata dato il credito accumulato dalle precedenti opere del regista, piuttosto celebri anche da noi, in particolare Your Name.

Lo staff del film è quello solito di Shinkai, che oltre a dirigere è anche autore del soggetto e della sceneggiatura. Il character design è di Masayoshi Tanaka, con Takumi Tanji in qualità di art director. TOHO distribuisce il film, una produzione CoMix Wave Films e Story Inc.

