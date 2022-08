Samsung x iFixit: il servizio di riparazione è disponibile per alcuni dispositivi Galaxy

L’impegno dell’azienda nel fornire ai clienti soluzioni sostenibili che consentano loro di supportare un’economia più circolare estendendo la durata dei loro dispositivi è rafforzato da questo programma, che integra le continue espansioni di riparazione a misura di consumatore di Samsung.

I ricambi originali Samsung per le serie Galaxy Tab S7+, Galaxy S20 e Galaxy S21 sono ora offerti su iFixit, che ora vende schermi sostitutivi, vetro posteriore e porte di ricarica come componenti standalone o come parte di Fix Kit forniti con tutto il necessario per riparare un dispositivo Galaxy compatibile. I nuovi kit di visualizzazione includeranno un’etichetta di restituzione per spedire le parti usate a Samsung, senza alcun costo per il consumatore e ciò rende ancora più facile per i clienti rispedire i componenti usati per il riciclaggio etico.

Samsung fornisce anche opzioni di assistenza al cliente in aggiunta a questo, ovvero:

Servizio in giornata di persona: più dell’80% della popolazione degli Stati Uniti viene assistito nello stesso giorno, basta accedi ai servizi di riparazione dei prodotti mobili in più di 2.000 località con un tempo di risposta medio di due ore o meno

Samsung ha anche più di 550 furgoni “We Come To You” che forniscono un servizio di trasporto da 30 a 60 minuti

Servizio di posta in arrivo: per tutti i clienti mobili che scelgono di utilizzare il servizio di posta in arrivo, Samsung offre una copertura nazionale in tutti i 50 stati

Fornitori di servizi indipendenti (ISP): la rete ISP di Samsung fornisce servizi fuori garanzia, assistenza in giornata, strutture certificate WISE, tecnici qualificati e parti originali

