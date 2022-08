iPhone 14, Apple frena sui rincari: nessun aumento di prezzo in vista?

Tra poco più di un mese Apple presenterà i nuovi iPhone 14. Come da rituale, arrivano puntuali nuovi rumor sui prossimi smartphone della mela morsicata. Questa volta di parla dei prezzi: secondo alcuni insider costeranno meno di quanto si immaginasse. Sarà vero?

I rumor ci arrivano dal sito coreano Naver in collaborazione con il leaker yeux1122. Apple sarebbe preoccupata che l’attuale clima economico incerto possa eccessivamente penalizzare le vendite dei nuovi smartphone. Così l’azienda starebbe valutando una strategia di pricing aggressiva.

Addio ai progetti originali, che prevedevano che i nuovi iPhone 14 sarebbero partiti in media da circa 100 dollari in più rispetto al prezzo di lancio dell’iPhone 13. Secondo Naver, negli Stati Uniti l’iPhone 14 base verrà proposto a 799 dollari – e non 899 dollari come anticipato da alcune altre fonti. Insomma, il listino rimarrà invariato.

L’iPhone 14 Pro verosimilmente costerà 1099 dollari, mentre il modello iPhone 14 Pro Max ne costerà 1199. Nessuno sconto, ma non ci saranno nemmeno i temutissimi rincari. Speriamo che il blog coreano non si sbagli.

Se fosse confermato, non si tratterebbe di una notizia da poco conto: moltissime aziende hanno preso la strada diametralmente opposta. Da Meta, che ha aumentato di 100€ i prezzi dei suoi visori per la realtà virtuale Meta Quest 2, ad Amazon che ha aumentato il costo dell’abbonamento Prime.