Amazon Prime aumenta di prezzo anche in Italia: da 36 a 49,90€ all’anno

Che pacco, Amazon sta per aumentare il prezzo dell'abbonamento Prime anche in Italia. Amazon Prime passerà da 36 a 49,90 euro all'anno.

In Italia Amazon Prime costerà un po’ di più, il prezzo dell’abbonamento non veniva ritoccato dal 2018. A parità di contenuti e servizi, Amazon Prime passerà da 36 euro al mese a 49,99 euro l’anno (o 4,99 euro al mese, per chi preferisce).

Ricordiamo che, tra le altre cose, Amazon Prime include le consegne gratuite rapide, oltre che l’accesso ai servizi Prime Video, Prime Photo, Prime Music, Prime Reading e Prime Game.

Amazon aumenterà il costo dell’abbonamento in diversi altri paesi europei, tra cui Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Quanto al nostro paese, è il secondo aumento di prezzo per Amazon Prime, che nel 2018 era già passato da 19,99 euro a 36 euro.

I nuovi prezzi scatteranno a partire dal 15 settembre. Qualora il vostro rinnovo annuale dovesse cadere prima, l’abbonamento verrà rinnovato al prezzo precedente. In tutti gli altri casi, dal 15 settembre si passa ai 49,99 euro annuali. Amazon vi offre comunque la possibilità di passare comodamente dalla formula mensile a quella annuale, o viceversa.

Anche Prime Student aumenterà di prezzo. L’abbonamento scontato dedicato agli studenti universitari passerà da 18 a 24,95 euro all’anno (il mensile da 1,99 a 2,49 euro).

Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

si legge nella email inviata da Amazon ai suoi clienti.