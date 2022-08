First Kill: Netflix cancella la serie TV dopo una sola stagione

La piattaforma streaming Netflix ha deciso di cancellare la serie TV First Kill, e di farlo dopo una sola stagione di vita del telefilm. La decisione sarebbe nata dal rapporto tra costi e visualizzazioni degli episodi della prima stagione.

Nonostante i numeri dell’audience di First Kill non siano stati negativi, considerando che la serie TV è arrivata anche nella top 10 delle serie TV in lingua inglese più seguite durante la sua prima settimana, i costi del telefilm non permettono di sostenere ancora la produzione. Questo perché dopo la prima settimana di distribuzione, i numeri non hanno supportato First Kill, e da qui si è arrivati alla decisione di cancellare il progetto.

First Kill è uscito su Netflix il 10 giugno ed è stato prodotto da Emma Roberts, veterana nel campo dei serial con componenti horror e thriller, come American Horror Story e Scream Queens. Questa la sinossi:

Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope. Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

