Devotion: il trailer ufficiale del film Sony Pictures in stile Top Gun

Jonathan Majors è il protagonista del film in stile Top Gun, intitolato Devotion, che arriverà con Sony Pictures a novembre.

Online è stato pubblicato il trailer ufficiale di Devotion, il lungometraggio Sony Pictures che è stato accostato a Top Gun. Il film è tratto da un libro bestseller omonimo, ed ha come protagonisti Jonathan Majors e Joe Jonas.

Ecco il trailer di Devotion.

Al centro del film ci sarà il racconto di una storia vera, che riguarda due piloti americani della guerra di Corea. Il loro sacrificio li ha resi i piloti più celebrati dell’esercito americano. Si tratta di un lungometraggio che esce sulla scia del successo di Top Gun: Maverick.

Devotion è un film diretto da JD Dillard, con la sceneggiatura realizzata da Jake Crane e Jonathan A. H. Stewart (basata sul libro scritto da Adam Makos). Dillard e Glen Powell fanno da produttori esecutivi, assieme agli altri produttori che saranno Molly Smith, Rachel Smith, Thad Luckinbull, e Trent Luckinbull.

Nel cast del lungometraggio vedremo come protagonisti Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, e Joe Jonas. In particolare Jonathan Majors si è già visto in Lovecraft Country – La terra dei demoni e nella serie TV Marvel Loki.

Devotion uscirà a novembre.

