Blonde – Brad Pitt elogia la performance di Ana De Armas: “È fenomenale”

Blonde è un film che sta incuriosendo un po’ tutti gli appassioanti di cinema, considerando che si tratta di un biopic sull’iconica Marilyn Monroe, e la performance di Ana De Armas si preannuncia come un qualcosa di piuttosto importante. A confermarlo è stato anche Brad Pitt, che ha prodotto il film attraverso la sua casa di produzione Plan B.

Ecco le sue parole:

Lei è stata fenomenale. Quell’abito è piuttosto difficile da calzare, e ci sono voluti dieci anni per arrivare a concretizzare il progetto. E non si è arrivati all’effettiva produzione fino a quando non abbiamo trovato Ana.