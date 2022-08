AppleCare+ arriva anche in Italia: prezzi e condizioni dell’assicurazione per iPhone contro furti e smarrimenti

Il servizio AppleCare+ debutta anche in Italia. Il pacchetto consente di assicurare gli iPhone contro i furti e gli smarrimenti.

Il servizio AppleCare+ debutta anche in Italia. Il pacchetto offre un’assicurazione contro i furti e gli smarrimenti dei prodotti Apple. Si aggiunge quindi ai vantaggi già offerti da AppleCare, il piano che copre i danni accidentali.

Il piano – che può essere acquistato con pagamento mensile o una tantum – offre la protezione fino ad massimo di due furti o smarrimenti ogni 12 mesi. In caso di perdita dell’iPhone, l’utente potrà pagare una franchigia di 129 euro per ottenere uno smartphone in sostituzione.

Il costo del piano per l’Italia è fissato a massimo 14,49€ al mese o 289€ all’anno — questo per i modelli più costosi, mentre scegliendo un iPhone entry-level si pagherà un pochino di meno. La copertura dura 24 mesi, mentre Apple per il nostro paese si è affidato alla compagnia assicurativa AIG, che è partner ufficiale del programma AppleCare+.

C’è comunque un’importante condizione: affinché l’utente possa avere diritto alla sostituzione dello smartphone pagando la franchigia, è importante che la funzione ‘Dov’è il mio iPhone‘ sia attivata al momento dello smarrimento o del furto.

I costi di AppleCare+ in Italia:

iPhone 13 Pro e Pro Max: 14,49€/mese o 289€

iPhone 13, 13 Mini, iPhone 12, 12 Mini ed iPhone 11: 11,49€/mese o 229€

iPhone SE (terza generazione). 7,49€/mese o 149€.

Il servizio AppleCare+ può essere sottoscritto al momento dell’acquisto di un nuovo smartphone della Apple direttamente dal sito ufficiale del produttore. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina creata ad hoc da Apple.