Una Donna in Carriera: Selena Gomez realizzerà il reboot

I 20th Century Studios sono a lavoro per realizzare il reboot di Una Donna in Carriera, film cult che verrà riproposto con Selena Gomez che lavorerà come produttrice, e che, a questo punto, potrebbe anche essere coinvolta come protagonista.

A scrivere la sceneggiatura del film Una Donna in Carriera ci sarà Ilana Pena, mentre il lungometraggio dovrebbe essere distribuito su Hulu. Ricordiamo che Selena Gomez fino ad ora ha lavorato anche alla produzione di Only Murderds in the Building.

Per quanto riguarda Una Donna in Carriera ricordiamo che il film, uscito nel 1988, ha avuto come protagonisti Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver e Joan Cusack. La storia ruota attorno un’ambiziosa segretaria, interpretata da Melanie Griffith, che prende il posto del suo capo, costretta a letto a causa di una gamba rotta.

All’epoca della sua uscita Una Donna in Carriera fu un grande successo al box-office e fu apprezzato dalla critica, ottenendo anche sei nomination agli Oscar. Il progetto per il reboot di Una Donna in Carriera conferma la tendenza a realizzare nuove versioni di grandi film degli anni Ottanta, e l’ultimo tra tutti è stato Top Gun: Maverick.

Una Donna in Carriera è disponibile su Disney+.