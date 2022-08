Pesticidi: gli effetti nascosti

Una recente ricerca realizzata da Simone Tosi, docente e ricercatore dell’Università di Torino dimostra gli effetti collaterali dei pesticidi. Essi possono provocare danni comportamentali, fisiologici e cognitivi agli animali impollinatori e a molti altri che recano beneficio all’uomo.

Tali effetti negativi vengono definiti subletali, cioè portanti a danni biologici o patologici, ma non alla morte. Effetti che colpiscono insetti con il ruolo di impollinatori e anche altri animali dai ruoli positivi. I pesticidi, a volte, si diffondono insieme ad altre sostanze chimiche che danneggiano enormemente gli animali. A oggi la maggior parte degli effetti collaterali causati è ancora sconosciuta.

Dopo anni di ricerche sul complesso e controverso stato di salute delle api ci siamo resi conto che qualcosa non quadrava. Nelle nostre ricerche, la gran parte delle api e altri impollinatori esposte ai pesticidi mostrava anomalie comportamentali e fisiologiche: non riuscivano più a muoversi e coordinarsi, le abilità di volo erano alterate, ed erano incapaci a termoregolare l’alveare. Nonostante ciò, i pesticidi approvati all’uso nei nostri campi non sono testati per questo tipo di effetti sugli impollinatori. È come se valutassimo il rischio causato dell’alcol sugli esseri umani solo considerando gli effetti letali, non quelli sulle abilità cognitive, come ad esempio la guida in stato d’ebbrezza.