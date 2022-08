Offerte Amazon: God of War il Gioco di Carte in forte sconto

Ottimo sconto per God of War: il Gioco di Carte, che scende a metà prezzo: vediamo insieme tutti i dettagli.

Le offerte Amazon di oggi ci portano God of War: il Gioco di Carte in forte sconto: si tratta di un taglio superiore a metà prezzo, portando il gioco sotto ai 20€.

Il gioco è scontato del 55%: partendo infatti dal prezzo di 39,90€, questo viene venduto a 18,04€ su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito dal negozio Dal Tenda, noto rivenditore di prodotti legati ai giochi da tavolo e di carte.

God of War: Il Gioco di Carte è un gioco collaborativo in cui da 1 a 4 giocatori incarnano potenti eroi e personaggi del videogioco come Kratos, Mimir, Atreus, Freya, Brok e Sindri, e si spostano all’interno degli Scenari rappresentati dalle carte, ognuno con una sfida unica da superare. I giocatori useranno le carte Azione per rafforzare i propri mazzi con le carte Miglioria e per scatenare la propria forza contro i Nemici.

All’interno della scatola troviamo le carte per giocare, i segnalini legati al primo giocatore e agli status, un dado nemico e una serie di plance e pedine per gli eroi controllati dai giocatori. Il gioco è totalmente in lingua italian e ha una durata media di 90 minuti.

