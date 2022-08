Michael Keaton non ha mai guardato un intero film DC Comics o Marvel

Michael Keaton ha dichiarato di non aver mai visto per intero un film Marvel o DC Comics. Ecco le sue parole.

Michael Keaton ritornerà a vestire i panni di Batman in The Flash, e, nel frattempo, è stato anche protagonista di alcuni film dello spiderverso Marvel, ma, nonostante ciò, l’interprete ha dichiarato di recente di non aver mai visto per intero un film Marvel o DC Comics.

Ecco le sue parole:

So che le persone non ci credono, non riescono a credere al fatto che non abbia mai visto per intero uno di questi film, e non dico che non li guardo perché mi sento elitario. Credetemi, non è questo! Il fatto è che guardo poche cose, inizio a guardare qualcosa, penso che sia forte, e magari ne vedo tre episodi, ma ho altre cose da sbrigare!

Keaton ha anche parlato di The Flash, e del fatto che sia tornato a interpretare Batman.

Sembrava una cosa divertente- ha detto- Sembrava curioso vedere come sarebbe stato tornare a fare questa parte dopo tutti questi anni. Si tratta di un qualcosa di gigantesco, visto che parliamo di un intero universo narrativo. Perciò mi piace pensarmici all’interno come se fossi un outsider.

Ricordiamo che il film The Flash uscirà il 23 giugno 2023.