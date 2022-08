L’agricoltura intelligente può combattere rincari e siccità

Ecco che la tecnologia 4.0 aiuta gli agricoltori a contrastare i cambi del clima fatti sempre più spesso di periodi di lunga siccità. Ci sono però anche i rincari dei costi di produzione causati da tensioni mondiali. Un rincaro medio di quasi 15 mila euro. Il progetto di un’agricoltura intelligente ha l’obiettivo di inserire nelle aziende agricole toscane le tecnologie più moderne. Lo scopo è rendere il settore agricolo più preciso e sostenibile a livello ambientale ed economico.

L’impiego della tecnologia in campo sta dimostrando in questo delicato momento della nostra storia, con le imprese strette tra la morsa insostenibile dei rincari dei costi di produzione e l’emergenza siccità, che si possono ridurre i costi correnti di concimi, carburanti, elettricità e al contempo evitare sprechi, preservare le risorse idriche e tutelare la fertilità dei terreni aumentando fino al 45% la redditività delle colture. Non è fantascienza ma sono i primi risultati del progetto che stiamo sperimentando in un’azienda agricola della Valdichiana. I risultati sono sorprendenti. Non solo l’azienda è riuscita a far fronte alle fluttuazioni dei principali rincari come concimi e gasolio dovuti prima alle speculazioni internazionali e poi dalla guerra in Ucraina ma addirittura, in un contesto di siccità, a garantire una buona resa per ettaro attraverso una gestione agronomica moderna.